Производители коктейлей «Джин тоник» прекратили выпуск напитка из-за повышения акцизов

Российские производители джин-тоника приостановили выпуск слабоалкогольных коктейлей на его основе из-за повышенных акцизов. По их словам, новые акцизы сделали производство таких напитков невыгодным.

Как выяснило издание Shopper’s, новый принцип расчета акцизов для напитков с содержанием спирта до 18%, которые начали действовать 1 мая, сделали производство некоторых напитков нерентабельным.

Так, Московский комбинат «Очаково» не выпускает слабоалкогольные коктейли с 1 мая. По словам гендиректора компании Юрия Антонова, продукцию, которая была произведена ранее, уже распродали.

Прекратил выпуск коктейлей и входящий в ГК «Руст» завод «Браво премиум» (бренды Amore, Bravo, Relax, Sunny Breeze). Производитель обеспечил себя запасами заранее, сообщили в компании.

Такого же решения придерживается «Мегапак» (выпускает напитки под марками Hooch, Manchester, Black Russian). В мае была выпущена незначительная партия, а в июне производство слабоалкогольных напитков прекратилось. Компания также подготовила запасы, но их хватит не более чем на три месяца.

Новый принцип расчета акцизов применяется к напиткам с содержанием спирта до 18%. Если раньше его рассчитывали на основании цены за литр безводного спирта (514 рубля), то сейчас как 141 рубль за литр готовой продукции. Таким образом, с одной банки/бутылки объемам пол-литра акциз увеличился с 15-23 рублей до 70,5 рубля. В слабоалкогольных напитках содержание спирта составляет до 9%.

По словам Юрия Антонова, сохранение производства при нынешних акцизах привело бы к повышению цены за банку джин-тоника объемом 0,45 со 110 рублей до 200 рублей. При таких ценах потребителю будет выгоднее купить бутылку водки, считает гендиректор «Очаково».

С ним солидарен управляющий директор «Мегапак» Андрей Богачев. По его словам, новые акцизы убивают эту категорию алкогольных напитков.

«Можно купить водку, сок или/и другие компоненты и сделать в домашних условиях коктейль кратно дешевле, чем готовый в банке, только вопрос к контролю качества всех ингредиентов», — отмечает Богачев.

Российский рынок алкоголя претерпевает изменения, которые затрагивают как производство отечественной продукции, так и импорт зарубежной. Накануне стало известно, что власти обсуждают очередное повышение ставок ввозной пошлины для вин из «недружественных» стран. В 2023 году пошлину подняли с 12,5% до 20%, сейчас рассматривается повышение до 25%.

Фото на обложке: Stockah / Shutterstock