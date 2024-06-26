Власти обсуждают очередное повышение ввозной пошлины на вина из «недружественных» стран

Минфин, Минсельхоз и Минэкономразвития рассмотрели вопрос повышения пошлин на вино из «недружественных» стран уже в августе. Рост может составить 25%. Также обсуждается увеличение пошлины на крепкий алкоголь.

Как рассказали РБК Вино источники, профильные ведомства также обсудили повышение размера базовой ставки с $1,5 до $2 за литр. По словам собеседника издания, власти пытаются выработать меры, которые «будут чувствительны для иностранных компаний и одновременно стимулируют отечественное производство».

Летом 2023 года по предложению Минэкономразвития пошлины на вина из стран, которые РФ считает недружественными, подняли с 12,5 до 20%.

По словам источника из профильного ведомства, это повышение оказало эффект.

«Очередное решение в этом направлении позволит выравнять цены на отечественное вино массового сегмента и бюджетное импортное вино. Важно продолжать защищать внутренний рынок, сохраняя комфортные условия для импорта из дружественных стран, что обеспечит привычный ассортимент для потребителей и сдержит цены», — убежден собеседник издания.

По словам источника в Союзе индустрии гостеприимства, повышение ставки ввозной пошлины на вина рассматриваются с целью «увеличения доходной части бюджета России».

Кроме того, повышенные пошлины могут распространиться и на Грузию, сейчас грузинские вина ввозят без пошлины. Такая мера, по мнению авторов инициативы, поспособствует развитию отечественного виноделия.

Помимо вина увеличения размера пошлин может коснуться и крепкого алкоголя. Обсуждается вопрос повысить его до 20% от стоимости, но не менее €3 за литр. По действующим нормам пошлины на крепкие спиртные напитки составляют €1,4–1,5 в зависимости от категории.

Ранее весной Ассоциация виноградарей и виноделов России потребовала установить ввозные пошлины на вина из стран-участниц НАТО на уровне 200%.

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