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Власти обсуждают очередное повышение ввозной пошлины на вина из «недружественных» стран

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минфин, Минсельхоз и Минэкономразвития рассмотрели вопрос повышения пошлин на вино из «недружественных» стран уже в августе. Рост может составить 25%. Также обсуждается увеличение пошлины на крепкий алкоголь. 

Власти обсуждают очередное повышение ввозной пошлины на вина из «недружественных» стран
  1. Новости

Как рассказали РБК Вино источники, профильные ведомства также обсудили повышение размера базовой ставки с $1,5 до $2 за литр. По словам собеседника издания, власти пытаются выработать меры, которые «будут чувствительны для иностранных компаний и одновременно стимулируют отечественное производство».

Летом 2023 года по предложению Минэкономразвития пошлины на вина из стран, которые РФ считает недружественными, подняли с 12,5 до 20%.

По словам источника из профильного ведомства, это повышение оказало эффект.

«Очередное решение в этом направлении позволит выравнять цены на отечественное вино массового сегмента и бюджетное импортное вино. Важно продолжать защищать внутренний рынок, сохраняя комфортные условия для импорта из дружественных стран, что обеспечит привычный ассортимент для потребителей и сдержит цены», — убежден собеседник издания.

По словам источника в Союзе индустрии гостеприимства, повышение ставки ввозной пошлины на вина рассматриваются с целью «увеличения доходной части бюджета России».

Кроме того, повышенные пошлины могут распространиться и на Грузию, сейчас грузинские вина ввозят без пошлины. Такая мера, по мнению авторов инициативы, поспособствует развитию отечественного виноделия.

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Помимо вина увеличения размера пошлин может коснуться и крепкого алкоголя. Обсуждается вопрос повысить его до 20% от стоимости, но не менее €3 за литр. По действующим нормам пошлины на крепкие спиртные напитки составляют €1,4–1,5 в зависимости от категории.

Ранее весной Ассоциация виноградарей и виноделов России потребовала установить ввозные пошлины на вина из стран-участниц НАТО на уровне 200%.

Фото на обложке: Unsplash

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