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Российские виноделы попросили установить пошлины на вина из стран НАТО в 200%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря организации Алексея Плотникова.

Российские виноделы попросили установить пошлины на вина из стран НАТО в 200%

В ассоциации также выступают за введение квоты в 20% для российского вина в магазинах с 1 сентября с дальнейшим ее увеличением и 50% — для ресторанов и кафе. При этом предлагается указывать местные вина в начале меню. Еще одно предложение виноделов — отменить льготный режим импортных пошлин на вина из Грузии.

В июле 2023 года Минэкономразвития предложило увеличить пошлины на импорт вин из недружественных стран в 1,5 раза — с 12,5%  до 20%, но не менее $1,5 за литр. Мера разработана в качестве «контрсанкции», она действует весь 2024 год.

  • В ноябре 2022 года предложил расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Сейчас такие цены установлены на крепкие напитки, игристые вина и шампанское. Срок действия существующих минимальных розничных цен — до конца 2026 года. 

Фото на обложке: Unsplash

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