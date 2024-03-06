Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря организации Алексея Плотникова.

Российские виноделы попросили установить пошлины на вина из стран НАТО в 200%