В России предложили в десять раз увеличить пошлину на вино из стран НАТО

Российские виноделы планируют заместить импортное вино и даже предлагают полностью запретить импорт такой продукции из стран НАТО.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор «Дербент Вино» Эмиль Омаров. Он отметил, что для него, как человека, который когда-то воевал и отдавал долг стране недопустимо, чтобы вместе с наемниками и ракетами из Франции, к нам поступало и вино оттуда. Поэтому его поставки и вовсе стоит запретить, однако, это его личное мнение.

«Тем самым мы поддерживаем французского фермера и французскую экономику. То же самое касается Испании, Италии и так далее», — говорит Омаров.

Эксперт абсолютно уверен, что без европейских вин в России никаких проблем по объемам не возникнет. В пример он привел Дагестан, где в 2023 году собрали 260 тысяч тонн винограда, при этом в советское время виноградники региона давали почти вдвое больше винограда. Поэтому и потенциал для роста просто колоссальный.

По его словам, Ассоциация виноделов России уже направила предложение правительству о поднятии таможенных пошлин на вино из стран НАТО до 200%. Сейчас же они ровно в десять раз меньше и составляют всего 20%.

Ранее мы писали о том, что доходы от пошлин на импортное вино в России направят на развитие туризма.

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