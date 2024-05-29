Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма. На эти цели будут тратить не менее 50% доходов от повышенных пошлин. Ранее профильные участники рынка предложили повысить пошлины до 200%, в ФТС их назвали «запретительными».
Полученные от повышенных пошлин на импортное вино доходы будут тратить на развитие туризма в рамках соответствующего национального проекта. Поручение правительству об этом дал Владимир Путин.
Отмечается, на финансирование туризма будут направлять не менее 50% от полученных доходов с пошлин.
В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в России построят шесть федеральных круглогодичных курортов на побережьях морей и озера Байкал.
В 2023 году пошлину на ввозимое из недружественных стран вино увеличили до 20%. В 2024 году профильная ассоциация предложила повысить пошлины до 200%, в ФТС возможный размер пошлины назвали запретительным.
Фото на обложке: A-Pro /
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