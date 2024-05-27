В ФТС назвали «запретительной» возможную пошлину на вина из стран НАТО

В ФТС назвали «запретительной» возможную пошлину на вина из стран НАТО. Ранее российские виноделы предложили увеличить пошлину до 200%. На данный момент пошлины на вина из «недружественных» стран составляют 20%, в августе 2023 года их повышали.

Пошлина в размере 200% на вина из стран НАТО будет носить запретительный характер. Об этом заявил начальник управления ФТС России Максим Чмора, его слова передает ТАСС.

Чмора отметил, что экономический эффект от продажи продукции с такими пошлинами возможен только при очень высокой маржинальности.

Вопрос повышения ввозной пошлины на вины из «недружественных» стран обсуждается профильными ведомствами. С соответствующим предложением ранее выступила Ассоциация виноградарей и виноделов России.

На данный момент пошлины на вина из «недружественных» стран составляют 20%, но не менее $1,5 за литр.

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