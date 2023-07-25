Минэкономразвития предложило увеличить пошлины на импорт вин из недружественных стран в 1,5 раза — с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Мера разработана в качестве «контрсанкции», но окончательного решения в правительстве пока не приняли. Об этом «Ведомостям» сообщил чиновник, знакомый с текстом проекта постановления правительства.

Минэк предложил увеличить пошлины на ввоз импортных вин почти в 1,5 раза