Минэк предложил увеличить пошлины на ввоз импортных вин почти в 1,5 раза

Минэкономразвития предложило увеличить пошлины на импорт вин из недружественных стран в 1,5 раза — с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Мера разработана в качестве «контрсанкции», но окончательного решения в правительстве пока не приняли. Об этом «Ведомостям» сообщил чиновник, знакомый с текстом проекта постановления правительства.
В Минфине добавили, что повышение пошлины рассматривается «для защиты отечественных производителей». Параметры, которые обсуждаются сейчас, «позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина».
В случае одобрения инициативы Минэкономразвития импортеры прогнозируют удорожание зарубежных вин в рознице. Цену вслед за рынком наверняка поднимут и российские производители, уверены представители отрасли. Однако качество напитков от этого лучше не станет. В итоге самое дешевое импортное вино на полке будет стоить не 350 рублей, а 700 рублей, прогнозируют они.
- В ноябре 2022 года предложил расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Сейчас такие цены установлены на крепкие напитки, игристые вина и шампанское. Срок действия существующих минимальных розничных цен — до конца 2026 года. Новый механизм предлагается ввести с 1 января 2023 года, в случае принятия цены будут действовать до конца 2028 года.
Фото на обложке: Unsplash
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