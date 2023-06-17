ЕЦБ усматривает в использовании замороженных российских активах угрозу евро, «Газпром» изучает новый рынок сбыта, в рамках ПМЭФ заключают тестовые сделки с ЦФА, ЦБ РФ планирует запустить в магазинах оплату «по лицу», Минцифры обсуждает возможные штрафы за утечку персональных данных, а RB продолает следить за ключевыми инфоповодами для предпринимателей.

Сделки и заявления на ПМЭФ, штрафы за утечки данных, опасения ЕЦБ: главное для бизнеса 17 июня