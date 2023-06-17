Сделки и заявления на ПМЭФ, штрафы за утечки данных, опасения ЕЦБ: главное для бизнеса 17 июня

ЕЦБ усматривает в использовании замороженных российских активах угрозу евро, «Газпром» изучает новый рынок сбыта, в рамках ПМЭФ заключают тестовые сделки с ЦФА, ЦБ РФ планирует запустить в магазинах оплату «по лицу», Минцифры обсуждает возможные штрафы за утечку персональных данных, а RB продолает следить за ключевыми инфоповодами для предпринимателей.
- «АвтоВАЗ» планирует продавать Lada Aura по 2,5 млн рублей, а к производству привлекать приговоренных к принудительным работам.
- «Газпром» в четвертом квартале планирует поставить около 6 млрд кубометров трубопроводного газа в Узбекистан через Казахстан («Ъ»).
- В рамках ПМЭФ была заключена крупнейшая сделка с цифровыми финансовыми активами: эмитент — «РЖД», единственный инвестор — «ВТБ Факторинг», платформа — «Мастерчейн», объем выпуска — 15 млрд рублей. Сделка прошла в рамках тестирования.
- ЦБ РФ к концу года хочет запустить биоэквайринг в розничных магазинах — то есть оплату «по лицу» (сумма покупки будет ограничена).
- Бывший глава Google Эрик Шмидт купил «заброшенную» яхту Alfa Nero за $67,6 млн, предположительно принадлежащую попавшему под санкции совладельцу «ФосАгро» Андрею Гурьеву (Bloomberg).
- В Совфеде уточнили, какие штрафы Минцифры предусмотрел для бизнеса за утечку персональных данных: при потере более 100 тыс. строк – от 5 до 10 млн рублей, при повторных потерях — от 0,1% до 3% оборота компании за прошлый год. Закон внесут до 1 июля и примут до конца года.
- Уже в июле может быть принять внесенный в апреле закон о самозапрете на кредиты для физлиц.
- Brand Analytics назвал топ-10 самых обсуждаемых персон на ПМЭФ, первая тройка — Путин, Собянин и нейросеть «Жириновский».
- «Роснефть» и CNPC в рамках поставок до 40 млн тонн нефти в год объявили о переходе на оплату сырья в национальных валютах.
- Замглавы Минэнерго РФ сообщил, что ведомство поддерживает легализацию майнинга в стране и ожидает лишь появления налогообложения для майнеров (ТАСС).
- «Почта России» также планирует до конца года трансформировать сеть своих отделений под «мультибрендовые пункты выдачи заказов» для крупных маркетплейсов, а также представителей малого и среднего бизнеса.
- ЕЦБ предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли от замороженных в странах союза российских активов может негативно сказаться на евро как мировой валюте (Financial Times).
- Госдолг США впервые в истории превысил $32 трлн, установив новый рекорд.
- Глава Минцифры РФ сообщил о предписании госкомпаниям с 1 января 2025 года обеспечить «тотальное замещение» офисного ПО, операционных систем и систем управления данными отечественными разработками.
Фото на обложке: Unsplash
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