Ограничение на перевод юаней, NFT-маркетплейс от «ВКонтакте», кибератака на Microsoft

Ахмед Садулаев
Bank of China приостановил переводы юаней из России в Европу и США, Роспотребнадзор оценил потери экономики РФ за время пандемии, а глава «АвтоВАЗа» назвал стоимость новой Lada X-Cross. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Ограничение на перевод юаней, NFT-маркетплейс от «ВКонтакте», кибератака на MicrosoftАхмед Садулаев
Мир
- Bank of China предупредил клиентов о приостановке переводов в юанях из России в банки ЕС, США, Великобритании и Швейцарии.
- Власти стран ЕС продолжают импортировать СПГ из России, несмотря на давление США, сообщил глава TotalEnergies Патрик Пуянне. Причина — отсутствие альтернатив и наличие долгосрочного контракта.
Россия
- Потери российской экономики во время пандемии COVID-19 составили $306 на душу населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, потери Германии в то же время составили $4807, Австралии —$5760 (РИА).
Бизнес
- Кроссовер Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации, рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
- До конца года «ВКонтакте» запустит маркетплейс NFT-токенов, заявила гендиректор соцсети Марина Краснова (РИА).
- Сбои в работе сервисов Microsoft 5 июня компания связывает с кибератаками (Reuters).
Фото: Unsplash
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