Bank of China приостановил переводы юаней из России в Европу и США, Роспотребнадзор оценил потери экономики РФ за время пандемии, а глава «АвтоВАЗа» назвал стоимость новой Lada X-Cross. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Ограничение на перевод юаней, NFT-маркетплейс от «ВКонтакте», кибератака на Microsoft