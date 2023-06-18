«ВКонтакте» назвала сроки запуска своего NFT-маркетплейса

«ВКонтакте» готовится до конца года запустить маркетплейс, на котором пользователи смогут создавать, регистрировать и продавать NFT-токены. При этом все операции будут проводиться за рубли.

Об этом во время ПМЭФ в беседе с РИА рассказала гендиректор компании Марина Краснова. По словам топ-менеджера, любой пользователь платформы сможет создать, зарегистрировать, выложить и выставить на продажу собственную коллекцию цифровых активов.

Купить токены можно будет как на первичном, так и на вторичном рынке. Кроме того, продавцы смогут продвигать коллекции с помощью рекламных инструментов «ВКонтакте».

«Мы планируем добавить различные рекомендательные механизмы, чтобы пользователи могли легко найти интересные лично им коллекции», — добавила Краснова.

В декабре «ВКонтакте» запустила сервис VK NFT, с помощью которого можно перенести имеющиеся у пользователя цифровые активы в аккаунты. Тогда же соцсеть заявила о планах создать собственный маркетплейс цифровых активов, где пользователи смогут покупать и перепродавать токены.

По словам Красновой, с декабря к сервису VK NFT уже подключились более 3,7 млн аккаунтов.

Фото: Unsplash