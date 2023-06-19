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VK планирует выйти в сегмент аудиокниг, «Яндекс» оштрафовали на 2 млн рублей: главное 19 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В России предложили упразднить должность бизнес-омбудсмена, VK планирует выйти в сегмент аудиокниг, «Яндекс» оштрафовали на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги» и другие события 19 июня.

VK планирует выйти в сегмент аудиокниг, «Яндекс» оштрафовали на 2 млн рублей: главное 19 июня

Россия

  • В России предложили вместо должности бизнес-омбудсмена при президенте создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей, пишут «Ведомости».

Бизнес

  • Мировой суд в Москве оштрафовал ООО «Яндекс» на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». 
  • Новые санкции США могут запретить General Electric обслуживать оборудование в России, выяснил «Ъ». В самой компании пока «проводят оценку последствий».
  • VK планирует выйти в сегмент аудиокниг. Компания уже ведет переговоры с издательствами, узнали «Ведомости»
  • Эксперт агентства Sole рассказала, почему 90% стартапов умирают в первый год запуска. Причина неудач банальна — большинство проектов запускаются без предварительной подготовки.

Телеком

  • ЦБ выступил за расширение персональных данных, которые операторы обязаны будут передавать финансовым организациям. Соответствующий законопроект предполагает создание для этого отдельной государственной системы.

Технологиии и сервисы

  • За первые пять месяцев 2023 года подано уже более 8 тыс. заявок на получение патентов, что на 12% больше показателей аналогичного периода прошлого года, узнали «Известия».

Фото на обложке: Unsplash

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