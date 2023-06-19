В России предложили упразднить должность бизнес-омбудсмена, VK планирует выйти в сегмент аудиокниг, «Яндекс» оштрафовали на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги» и другие события 19 июня.

VK планирует выйти в сегмент аудиокниг, «Яндекс» оштрафовали на 2 млн рублей: главное 19 июня