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Браузер «Луна» в App Store, система международного автострахования: главное 20 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Российские компании в 2022 году задекларировали выручку на 1,27 квадриллиона рублей, в App Store появился браузер «Луна», в РФ планируют создать отдельную систему международного автострахования с дружественными странами и другие новости 20 июня.

Браузер «Луна» в App Store, система международного автострахования: главное 20 июня

Финансы

  • Российские компании в 2022 году задекларировали выручку на 1,27 квадриллиона рублей. Показатель впервые в истории превысил 1 квадриллион рублей.
  • Российские системно значимые кредитные организации планируют расширить список активов, риски по которым будут оцениваться по собственным методикам, пишет «Ъ».

Бизнес

  • Ассоциации российских ритейлеров электроники и маркетплейсов выступают против введения маркировки на ноутбуки и смартфоны в странах ЕАЭС, которое предлагает Армения, узнал «Коммерсантъ».
  • Группа компаний «Самолет» подписала соглашение о покупке одного из крупнейших застройщиков Московского региона ГК МИЦ. Сумма сделки, по данным ТАСС и «РИА Новости», составляет 40 млрд рублей.
  • Имущество мексиканской авиакомпании Interjet, в том числе запчасти для Airbus и SSJ 100, выставлено на торги в рамках процедуры банкротства, выяснил «Ъ».

Сервисы и технологии

  • В App Store появился браузер «Луна». Приложение блокирует рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах.

Транспорт

  • В России планируют создать отдельную систему международного автострахования с дружественными странами. Запустить так называемую «Синюю карту» хотят с 1 января 2024 года.

Фото на обложке: Unsplash

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