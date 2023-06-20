Российские компании в 2022 году задекларировали выручку на 1,27 квадриллиона рублей, в App Store появился браузер «Луна», в РФ планируют создать отдельную систему международного автострахования с дружественными странами и другие новости 20 июня.

Браузер «Луна» в App Store, система международного автострахования: главное 20 июня