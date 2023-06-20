Браузер «Луна» в App Store, система международного автострахования: главное 20 июня

Карина Пардаева
Российские компании в 2022 году задекларировали выручку на 1,27 квадриллиона рублей, в App Store появился браузер «Луна», в РФ планируют создать отдельную систему международного автострахования с дружественными странами и другие новости 20 июня.
Браузер «Луна» в App Store, система международного автострахования: главное 20 июняКарина Пардаева
Финансы
- Российские компании в 2022 году задекларировали выручку на 1,27 квадриллиона рублей. Показатель впервые в истории превысил 1 квадриллион рублей.
- Российские системно значимые кредитные организации планируют расширить список активов, риски по которым будут оцениваться по собственным методикам, пишет «Ъ».
Бизнес
- Ассоциации российских ритейлеров электроники и маркетплейсов выступают против введения маркировки на ноутбуки и смартфоны в странах ЕАЭС, которое предлагает Армения, узнал «Коммерсантъ».
- Группа компаний «Самолет» подписала соглашение о покупке одного из крупнейших застройщиков Московского региона ГК МИЦ. Сумма сделки, по данным ТАСС и «РИА Новости», составляет 40 млрд рублей.
- Имущество мексиканской авиакомпании Interjet, в том числе запчасти для Airbus и SSJ 100, выставлено на торги в рамках процедуры банкротства, выяснил «Ъ».
Сервисы и технологии
- В App Store появился браузер «Луна». Приложение блокирует рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах.
Транспорт
- В России планируют создать отдельную систему международного автострахования с дружественными странами. Запустить так называемую «Синюю карту» хотят с 1 января 2024 года.
Фото на обложке: Unsplash
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