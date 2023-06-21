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ЦБ увеличит выпуск инвестмонет, «Яндекс» решил не развивать сервис Crowd: главное 21 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЦБ в 2023 году намерен увеличить в 1,5 раза выпуск инвестиционных монет из серебра и золота, Маркетплейсы опередили другие сегменты рынка ритейла по использованию чат-ботов для общения с клиентами и другие новости 21 июня.

ЦБ увеличит выпуск инвестмонет, «Яндекс» решил не развивать сервис Crowd: главное 21 июня

Финансы

  • ЦБ в 2023 году намерен увеличить в 1,5 раза выпуск инвестиционных монет из серебра и золота. В прошлом году их тираж составлял 905 тыс. штук, то в этом — до 1,45 млн штук.
  • Минстрой России предложил запустить программу компенсации 50% за съемное жилье для людей до 35 лет. Субсидию можно будет получить в случае накопления первого взноса по ипотеке на квартиру в новостройке, сообщают «Известия».

Бизнес

  • «Яндекс» передумал развивать внутренний сервис для поиска фрилансеров Crowd. Еще зимой «Яндекс» планировал вывести его на рынок, чтобы сервисом могли пользоваться и другие компании, размещая там свои вакансии, пишут «Ведомости».
  • Американский разработчик программного обеспечения и сетевого оборудования Cisco Systems, который ранее ушел из России, сообщил о ликвидации одного из двух юрлиц в стране ООО «Сиско Системс», узнал «Коммерсантъ».

Сервисы и технологии

  • Маркетплейсы опередили другие сегменты рынка ритейла по использованию чат-ботов для общения с клиентами — они есть у 75% таких компаний. 

Транспорт

  • Импорт новых автомобилей в Россию в январе-мае вырос в 4,8 раза, поставки из Китая в денежном выражении достигли почти $1 млрд в месяц.

Фото на обложке: Unsplash

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