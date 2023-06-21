ЦБ в 2023 году намерен увеличить в 1,5 раза выпуск инвестиционных монет из серебра и золота, Маркетплейсы опередили другие сегменты рынка ритейла по использованию чат-ботов для общения с клиентами и другие новости 21 июня.

ЦБ увеличит выпуск инвестмонет, «Яндекс» решил не развивать сервис Crowd: главное 21 июня