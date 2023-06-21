Импорт новых автомобилей в Россию в январе-мае вырос в 4,8 раза, потавки из Китая в денежном выражении достигли почти $1 млрд в месяц. Всего за пять месяцев завезли 120,9 тыс. машин, пишет «Коммерсантъ».

Поставки новых автомобилей из Китая достигли $1 млрд в месяц