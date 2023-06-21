Поставки новых автомобилей из Китая достигли $1 млрд в месяц

Импорт новых автомобилей в Россию в январе-мае вырос в 4,8 раза, потавки из Китая в денежном выражении достигли почти $1 млрд в месяц. Всего за пять месяцев завезли 120,9 тыс. машин, пишет «Коммерсантъ».
Резкий скачок импорта вызван длительным отсутствием местных предложений в массовом сегменте, в том числе Lada Vesta, отмечают участники рынка.
Аналитики указывают, что импорт при нынешнем уровне спроса и курсе рубля останется стабильным, к тому же его подогревают обсуждения повышения утильсбора.
- «АвтоВАЗ» в июне начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве на предмет завышения цен на автомобили Lada Vesta NG. Компания приостановила отгрузку новых моделей авто в эти центры. Стартовые цены на Lada Vesta NG у ряда дилеров составили 2,1 млн рублей. При этом «АвтоВАЗ» в мае установил рекомендованную стоимость автомобиля в диапазоне от 1,24 млн до 1,69 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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