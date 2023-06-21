Минпромторг решил пока не вводить регулирование маркетплейсов

Минпромторг не будет вводить дополнительное регулирование маркетплейсов, участники рынка смогли прийти к консенсусу, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов. При этом он подтвердил, что такая мера действительно рассматривалась.

«Мы говорили о том, что регулирование может быть введено, если между двумя сторонами — теми, кто поставляет свою продукцию на маркетплейсы и реализует ее там, и самими маркетплейсами — не будет найден баланс», — приводит слова Евтухова агентство ТАСС.

Замминистра добавил, что в случае необходимости государство все же может выступить регулятором, но пока это не требуется. По его словам, участники рынка создали рабочую группу с участием всех вовлеченных ведомств и договорились подписать кодекс добросовестных практик.

В мае маркетплейс Wildberries вновь оказался в центре скандала. Сначала компания заявила о раскрытии нелегальных способов продвижения через внешние сервисы. Из-за такой практики, по данным площадки, бизнесу нанесен ущерб в 650 млн рублей.

После этого продавцы, торгующие на площадке, пришли к офису Wildberries в Москве и заявили, что маркетплейс в одностороннем порядке списал средства с их счетов.

В результате компания заблокировала аккаунты 300 продавцов и начала проверку. Позднее маркетплейс сообщил, что 60% подозреваемых продавцов были причастны к схеме. После этого ограничение на вывод средств было снято, однако Wildberries заявил, что предъявит официальные претензии тем, кто незаконно использовал информационные ресурсы компании.

После этого инцидента Минпромторг допустил дополнительное регулирование электронной торговли со стороны государства. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук призвала отказаться от таких мер, поскольку, по ее мнению, «где появляется госрегулирование, там прекращается рост».

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