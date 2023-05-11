Продавцы устроили митинг у офиса Wildberries из-за списания миллионов рублей за рекламу

Продавцы Wildberries устроили митинг у офиса маркетплейса в Москве из-за списания миллионов рублей за рекламу. По словам продавцов, в их личных кабинетах появились значительные минусы после того, как Wildberries объявил о раскрытии нелегальной схемы продвижения товаров, ущерб от которой оценил в 650 млн рублей.

Продавцы на маркетплейсе Wildberries устроили митинг у офиса компании в бизнес-центре «Демидов» в Москве.

Продавцы утверждают, что сегодня в их личных кабинетах образовались значительные минусы по балансу. Деньги списали за рекламу товаров на маркетплейсе, которую они не заказывали, говорят селлеры.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что в один из бизнес-центров «Демидов» приехали продавцы, которым были выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке.

«Мы открыты к диалогу, а все встречи проходят в другом бизнес-центре на Автозаводской», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Митинг у офиса Wildberries собрался после того, как маркетплейс объявил о раскрытии нелегальной схемы продвижения товаров на маркетплейсе через Telegram. Продавцы настраивали рекламные кампании на платформе, но не платили за них. По данным службы безопасности площадки, таким методом продвижения воспользовались порядка 300 человек. Они все должны заплатить полную стоимость за размещение рекламы.

Wildberries подал заявление в полицию для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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