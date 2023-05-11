Wildberries раскрыл нелегальную схему продвижения товаров

Маркетплейс Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения через внешние сервисы, а также оценил ущерб от таких методов в 650 млн рублей.

Отмечается, что компания подала заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

«По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 млн руб. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий», — говорится в сообщении маркетплейса, которое приводит РИА Новости.

Схема нелегального продвижения осуществлялась через бота в Telegram. Продавцы настраивали рекламные кампании на платформе, но не платили за них. По данным службы безопасности площадки, таким методом продвижения воспользовались порядка 300 человек. Они все должны заплатить полную стоимость за размещение рекламы.

В среду в Telegram-канале Shot появились сведения, что работники Wildberries меняли ценники на дорогостоящие товары, а затем выкупали их в разы дешевле, продвигая товар на платформе.

Ранее Wildberries начал показывать продавцам самые популярные поисковые запросы пользователей.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock