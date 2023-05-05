Wildberries начал показывать продавцам самые популярные поисковые запросы по всем товарам

Wildberries покажет продавцам самые популярные поисковые запросы по всем товарам. Топ-10 отобразится под каждой карточкой, для которой есть актуальные запросы. Посмотреть их можно в личном кабинете продавца.
Маркетплейс Wildberries добавил виджет с аналитической информацией в каждой карточке товара. В этом виджете отображается топ-10 поисковых запросов, по которым покупатели ищут данный товар, сообщили в Wildberries.
«Функционал позволяет предпринимателям получить доступ к наиболее популярным запросам, которые потенциальные покупатели используют для поиска их товаров», – рассказали в компании.
В Wildberries рассчитывают, что новая функция поможет продавцам в адаптации описания товара для улучшения его видимости на платформе.
Ранее Wildberries в тестовом режиме запустил опцию вариативного размера комиссии для продавцов – тем, у кого низкий рейтинг, ее повысят, а селлерам с высоким рейтингом, наоборот, понизят.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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05 мая 2023
05 мая 2023