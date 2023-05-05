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Wildberries начал показывать продавцам самые популярные поисковые запросы по всем товарам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries покажет продавцам самые популярные поисковые запросы по всем товарам. Топ-10 отобразится под каждой карточкой, для которой есть актуальные запросы. Посмотреть их можно в личном кабинете продавца.

Wildberries начал показывать продавцам самые популярные поисковые запросы по всем товарам

Маркетплейс Wildberries добавил виджет с аналитической информацией в каждой карточке товара. В этом виджете отображается топ-10 поисковых запросов, по которым покупатели ищут данный товар, сообщили в Wildberries.

«Функционал позволяет предпринимателям получить доступ к наиболее популярным запросам, которые потенциальные покупатели используют для поиска их товаров», – рассказали в компании. 

В Wildberries рассчитывают, что новая функция поможет продавцам в адаптации описания товара для улучшения его видимости на платформе. 

Ранее Wildberries в тестовом режиме запустил опцию вариативного размера комиссии для продавцов – тем, у кого низкий рейтинг, ее повысят, а селлерам с высоким рейтингом, наоборот, понизят.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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