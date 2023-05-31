«Где появляется госрегулирование, там прекращается рост»: Бакальчук о контроле за маркетплейсами

«Где появляется госрегулирование, там прекращается рост»: глава Wildberries Татьяна Бакальчук попросила власти отложить госрегулирование работы маркетплейсов. О возможности введения дополнительного контроля за сферой электронной торговли ранее говорили в Минпромторге.

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук призвала власти отложить введение государственного регулирования работы маркетплейсов. Об этом она заявила на «Неделе российского ритейла», ее слова передает РБК.

«[...] я тоже сейчас скажу такую расхожую фразу: там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост», – сказала Бакальчук.

Предпринимательница отметила, что тезисы по поводу регулирования сферы электронной коммерции «возникают все чаще». Ранее заместитель главы Минпромторга говорил, что власти обсуждают введение дополнительного контроля за работой маркетплейсов.

Бакальчук добавила, что Wildberries планирует изменить стратегию внешних коммуникаций и стать более открытой компанией.

Ранее основательница Wildberries объяснила, почему маркетплейс ввел платный возврат товаров. Так компания борется с шопоголиками, заявила Бакальчук.

Фото на обложке: muzhyazheny