Владислав Бакальчук получил 300 млн рублей дивидендов от «ВБ Девелопмент»

Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 23%, до 30,4 млн рублей. После выплаты дивидендов нераспределенная прибыль сократилась с 417 млн рублей до 156 млн рублей.

Выручка выросла в два раза, до 1,5 млрд рублей.

Себестоимость возросла в 3 раза, до 1,3 млрд рублей. У компании в два раза выросли управленческие расходы, до 457 млн рублей. В разделе «Прочее» финансового отчета ООО отразило 316 млн рублей, что может быть связано с выплатой налогов.

Владислав Бакальчук — супруг Татьяны Ким, основательницы крупнейшего в России маркетплейса Wildberries, а также владелец около 1% в нем. По его словам, «ВБ Девелопмент» строила для маркетплейса складские комплексы и логистические центры. После решения Татьяны Ким летом 2024 года объединить активы с группой Russ, супруги инициировали бракоразводный процесс и начали предъявлять друг другу многомиллиардные иски. Бакальчук выступил против этой сделки, после чего его компания перестала получать подряды от Wildberries, у нее возникли проблемы с оплатой услуг подрядчиков, а стройка встала.

В октябре 2024 года Wildberries официально расторг договоры с «ВБ Девелопмент» по всем логистическим объектам якобы из-за нарушения сроков. Бакальчук в свою очередь обвинил маркетплейс в незаконном расторжении договора о строительстве складов с принадлежащей ему компанией «ВБ Девелопмент». «Из-за этого были остановлены более 20 объектов, и большая часть складов заморожена до сих пор. Строительство складов при мне шло по себестоимости и даже дешевле рыночных цен», — объяснял Владислав Бакальчук в апреле 2025 года.

В отчете о движении денежных средств зафиксировано снижение денежных потоков от текущих операций с 41,6 млрд рублей в 2023 году до 4,6 млрд рублей в 2024 году. «Прочие поступления» снизились с 41 млрд рублей до 1,6 млрд рублей. «Прочие платежи» сократились с 41,3 млрд рублей до 1 млрд рублей.

Кредиторская задолженность «ВБ Девелопмент» на конец 2024 года достигла 40,6 млрд рублей (на конец 2023 года — 25 млрд рублей). Дебиторская задолженность компании подскочила в 1,5 раза и на конец 2024 года составила 39,4 млрд рублей.

На момент публикации материала представитель компании комментарий не предоставил.

В марте 2025 года Wildberries обратился в арбитражный суд Москвы с иском к компании «ВБ Девелопмент» о взыскании 42 млрд рублей. Сумма включает задолженность по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими средствами. Как утверждает истец, «ВБ Девелопмент» получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, но не предоставила отчеты о целевом использовании средств.

В апреле суд также арестовал на счетах «ВБ Девелопмент» 713 млн рублей по соответствующему иску.

В конце января 2025 года Бакальчук подал иск к Wildberries почти на 10 млрд руб. Речь о вознаграждении за «построенные объекты и выполненные работы, которые были завершены до приостановки выплат». Предприниматель также требовал отменить раздел активов «Вайлдберриз» и передачу их в совместную компанию «РВБ», но суды трех инстанций не поддержали его.

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