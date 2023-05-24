«Боремся с шопоголиками»: Бакальчук объяснила платный возврат товаров на Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объяснила «борьбой с шопоголиками» введение платы за возврат товаров на маркетплейсе. Возврат товаров ненадлежащего качества остается на Wildberries бесплатным, напомнила Бакальчук.

Wildberries ввел платный возврат товаров на маркетплейсе для борьбы с шопоголиками. Об этом рассказала основательница компании Татьяна Бакальчук на Евразийском экономическом форуме, передает РБК.

Введенная маркетплейсом мера не направлена на «обычных» покупателей, отметила Бакальчук. Также она напомнила, что вернуть товар ненадлежащего качества на маркетплейсе можно бесплатно.

Wildberries разрабатывает инструмент, позволяющим возвращать деньги за товары покупателям сразу, отметила основатель компании.

Ранее в Wildberries заявили, что платный возврат товаров позволяет Wildberries компенсировать издержки предпринимателей на обратную транспортировку, что дает продавцам возможность устанавливать конкурентные цены.

В апреле Подольский городской суд признал незаконным требование Wildberries для покупателей оплачивать возврат бракованных товаров. Иск к компании в начале марта подал Роспотребнадзор.

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