Wildberries объяснил причину платного возврата качественных товаров

Платный возврат товаров позволяет Wildberries компенсировать издержки предпринимателей на обратную транспортировку, что дает продавцам возможность устанавливать конкурентные цены. Так в компании прокомментировали просьбу «Общественной потребительской инициативы» к Роспотребнадзору о проверке законности платного возврата товаров.

«В случае отказа покупателя от товара его все равно необходимо доставить обратно на склад, логистические расходы неизбежны. Получается, что продавец должен или заложить эти расходы в стоимость товара, повысив тем самым цены для всех покупателей, или же выделить ее отдельно и поощрять ответственных покупателей», — пояснили в Wildberries (цитата по ТАСС).

Ранее газета «Известия» сообщила, что общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» направила в Роспотребнадзор обращение с просьбой проверить законность платного возврата купленных на маркетплейсе Wildberries товаров, если покупатель отказывается от качественного товара в пункте выдачи.

Представитель маркетплейса напомнил, что в 2021 году площадка запустила программу ответственных закупок, согласно которой покупатели с высоким процентом выкупа заказов не оплачивают услугу обратной транспортировки товаров. Такая мера позволила маркетплейсу сократить число бракованных вещей на 30% в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

В компании напомнили, что обратная транспортировка товаров с браком бесплатна.

Ранее Wildberries отчиталась о росте продаж региональных продавцов в 2022 году — он составил 116% по сравнению с 2021 годом. Доля продаж предпринимателей из российских регионов составляет уже 88% в общем обороте площадки.

В конце января 2023 года маркетплейс сообщил о новой схеме обмана продавцов. Мошенники начали связываться с продавцами на Wildberries и предлагать свою помощь в увеличении продаж. Злоумышленники просят предоставить доступ к личному кабинету, а получив его, выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене. В итоге последние теряют и деньги, и товар.

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