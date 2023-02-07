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Wildberries объяснил причину платного возврата качественных товаров

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платный возврат товаров позволяет Wildberries компенсировать издержки предпринимателей на обратную транспортировку, что дает продавцам возможность устанавливать конкурентные цены. Так в компании прокомментировали просьбу «Общественной потребительской инициативы» к Роспотребнадзору о проверке законности платного возврата товаров.  

Wildberries объяснил причину платного возврата качественных товаров

«В случае отказа покупателя от товара его все равно необходимо доставить обратно на склад, логистические расходы неизбежны. Получается, что продавец должен или заложить эти расходы в стоимость товара, повысив тем самым цены для всех покупателей, или же выделить ее отдельно и поощрять ответственных покупателей», — пояснили в Wildberries (цитата по ТАСС).

Ранее газета «Известия» сообщила, что общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» направила в Роспотребнадзор обращение с просьбой проверить законность платного возврата купленных на маркетплейсе Wildberries товаров, если покупатель отказывается от качественного товара в пункте выдачи. 

Представитель маркетплейса напомнил, что в 2021 году площадка запустила программу ответственных закупок, согласно которой покупатели с высоким процентом выкупа заказов не оплачивают услугу обратной транспортировки товаров. Такая мера позволила маркетплейсу сократить число бракованных вещей на 30% в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

В компании напомнили, что обратная транспортировка товаров с браком бесплатна.

  • Ранее Wildberries отчиталась о росте продаж региональных продавцов в 2022 году — он составил 116% по сравнению с 2021 годом. Доля продаж предпринимателей из российских регионов составляет уже 88% в общем обороте площадки.
  • В конце января 2023 года маркетплейс сообщил о новой схеме обмана продавцов. Мошенники начали связываться с продавцами на Wildberries и предлагать свою помощь в увеличении продаж. Злоумышленники просят предоставить доступ к личному кабинету, а получив его, выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене. В итоге последние теряют и деньги, и товар.

Фото на обложке: stasokulov / Shutterstock

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