Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Продавцы Wildberries из регионов нарастили продажи на 116% в 2022 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Продажи региональных продавцов Wildberries увеличились на 116% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в сообщении площадки. Доля продаж региональных производителей в общем обороте площадки увеличилась на 10 процентных пунктов и достигла 88%.

Продавцы Wildberries из регионов нарастили продажи на 116% в 2022 году

Наибольшие доходы предпринимателям из регионов России на Wildberries в 2022 году принесли продажи fashion-товаров (одежды, обуви и аксессуаров), косметики и парфюмерии, продукции для благоустройства дома (предметов интерьера, мебели, посуды и кухонной утвари) и продуктов.

При этом самыми динамичными темпами свои продажи на платформе удалось нарастить продавцам сантехники (на 336% год к году), садовой техники (на 310%), продукции для обустройства сада и огорода (на 269%), спортивного инвентаря (на 243%) и ювелирной бижутерии (на 212%). 

Регионы-лидеры по обороту местных предпринимателей (без учета Москвы)

  1. Московская область (166 млрд рублей, рост на 88% год к году)
  2. Санкт-Петербург (81,8 млрд рублей, +64%)
  3. Ивановская область (41,7 млрд рублей, +122%)
  4. Краснодарский край (30 млрд рублей, +191%)
  5. Свердловская область (27,9 млрд рублей, +112%)
  6. Новосибирская область (24,7 млрд рублей, +113%)
  7. Ростовская область (24,6 млрд рублей, +105%)
  8. Татарстан (24,2 млрд рублей, +180%)
  9. Нижегородская область (18,6 млрд рублей, +124%)
  10. Чувашская республика (18,6 млрд рублей, +155%)

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 5 способов увеличить выручку пекарни без маркетолога в небольшом городе
  2. 2 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
  3. 3 Внутренний туризм: пять правил для развития локального бизнеса
  4. 4 Синергия, господдержка и лояльность: как удержать креативные кадры в регионах
  5. 5 Какую господдержку может получить малый и средний бизнес в 2022 году?

ВОЗМОЖНОСТИ

06 февраля 2023

Первый элемент

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

ReaktorX

Все ВОЗМОЖНОСТИ