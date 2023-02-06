Продажи региональных продавцов Wildberries увеличились на 116% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в сообщении площадки. Доля продаж региональных производителей в общем обороте площадки увеличилась на 10 процентных пунктов и достигла 88%.

Продавцы Wildberries из регионов нарастили продажи на 116% в 2022 году