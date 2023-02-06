Продавцы Wildberries из регионов нарастили продажи на 116% в 2022 году

Продажи региональных продавцов Wildberries увеличились на 116% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в сообщении площадки. Доля продаж региональных производителей в общем обороте площадки увеличилась на 10 процентных пунктов и достигла 88%.
Наибольшие доходы предпринимателям из регионов России на Wildberries в 2022 году принесли продажи fashion-товаров (одежды, обуви и аксессуаров), косметики и парфюмерии, продукции для благоустройства дома (предметов интерьера, мебели, посуды и кухонной утвари) и продуктов.
При этом самыми динамичными темпами свои продажи на платформе удалось нарастить продавцам сантехники (на 336% год к году), садовой техники (на 310%), продукции для обустройства сада и огорода (на 269%), спортивного инвентаря (на 243%) и ювелирной бижутерии (на 212%).
Регионы-лидеры по обороту местных предпринимателей (без учета Москвы)
- Московская область (166 млрд рублей, рост на 88% год к году)
- Санкт-Петербург (81,8 млрд рублей, +64%)
- Ивановская область (41,7 млрд рублей, +122%)
- Краснодарский край (30 млрд рублей, +191%)
- Свердловская область (27,9 млрд рублей, +112%)
- Новосибирская область (24,7 млрд рублей, +113%)
- Ростовская область (24,6 млрд рублей, +105%)
- Татарстан (24,2 млрд рублей, +180%)
- Нижегородская область (18,6 млрд рублей, +124%)
- Чувашская республика (18,6 млрд рублей, +155%)
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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