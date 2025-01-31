Компания Бакальчука подала иск к Wildberries на почти 10 млрд рублей

Компания Владислава Бакальчука ООО «ВБ Девелопмент» подала в суд на ООО «Вайлдберриз», следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляет 9.79 млрд рублей.

Компания Владислава Бакальчука ООО «ВБ Девелопмент» подала в суд на ООО «Вайлдберриз», следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляет 9,79 млрд рублей.

«Друзья, когда аргументы заканчиваются — остается суд. “ВБ Девелопмент” подал иск к Wildberries почти на 10 млрд рублей. Речь о вознаграждении за построенные объекты и выполненные работы, которые были завершены до приостановки выплат. Стоимость рассчитана по рыночной цене», — написал Бакальчук в своем Telegram-канале.

Он добавил, что его компания в течение полугода пыталась мирно решить вопросы с Wildberries, однако в компании на запросы не реагировали. «В ответ — тишина. Неофициально — “не получили отчеты”, “не там поставили запятую”, “пришлите фуру с документами”. Официально — вообще никакой реакции», — добавил предприниматель.

Строительством складов Wildberries до середины 2024 года занималась компания Бакальчука ООО «ВБ Девелопмент». Именно она была ответственна за подготовку проектной документации и получение одобрения. После объединения Wildberries и группы Russ в ООО «РВБ» строительством занялась новая структура ООО «ВБ Инжиниринг», а Бакальчука отстранили от работ. Передать проекты в новую компанию Бакальчук отказался.

Как выяснил RB.RU, после отстранения Владислава Бакальчука Wildberries скорректировала проекты новых складов в нескольких регионах. По данным «Контур.Закупок», маркетплейс снова заказывает разработку проекта для склада в Оренбурге. В конце 2024 года Wildberries также повторно получил несколько положительных заключений экспертизы на новую проектную документацию по складским комплексам, например, на складской комплекс в Аксайском районе Ростовской области и в Волгограде.

Wildberries и Russ проектирует 11 логистических комплексов общей площадью свыше 2,2 млн кв. м. в Москве, Подмосковье, Оренбурге, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте, Иванове, Перми и Красноярске, заявили в компании в декабре 2024 года. Общие инвестиции в новые проекты опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили в 130–176 млрд рублей.