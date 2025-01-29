Татьяна Ким обжаловала решение суда о взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей
Соосновательница Wildberries Татьяна Ким оспорила решение суда первой инстанции, который в декабре отказался взыскать 37 млрд рублей с Владислава Бакальчука, следует из картотеки арбитражных дел.
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Предпринимательница подала апелляционную жалобу в 10 Арбитражный апелляционный суд 28 января. День спустя суд принял ее к производству. Следующее заседание по этому делу состоится 26 февраля.
В пресс-службе «РВБ» отказались от комментариев RB.RU.
Ким и компания «ВБ Девелопмент», которая строила склады для Wildberries, подали иск к Бакальчуку в Арбитражный суд Подмосковья в октябре. Знакомый с содержанием документа источник «Ведомостей» утверждал, что иск был связан с убытками, понесенными «ВБ Девелопмент».
По словам собеседника, авансы на 37 млрд рублей для строительства складов были выведены из компании по требованию Бакальчука, а соответствующие услуги оказаны не были. Ким подтвердила эту информацию, подчеркнув, что команда Бакальчука поставила под угрозу весь бизнес.
В декабре суд отказал в удовлетворении иска Ким и «ВБ Девелопмент» к Бакальчуку о взыскании с него 37 млрд рублей. Комментируя решение суда, Бакальчук говорил, что иск «изначально был обречен».
«Сначала Татьяна заявила, что моя компания "ВБ Девелопмент" (100% в "ВБ Девелопмент" принадлежит Бакальчуку — RB.RU) якобы принадлежит ей. А потом — внимание! — от лица этой же компании подала иск, требуя взыскать с меня и моего директора фантастическую сумму. Получается, я должен был взыскать 37 млрд сам с себя?» — писал предприниматель в своем Telegram-канале.
В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о слиянии компаний для создания «современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы». В результате была создана компания «РВБ».
Основавший маркетплейс вместе с Ким Бакальчук обвинил Russ в «рейдерском захвате бизнеса» и пытался помешать сделке. Летом Ким заявила, что подала иск в суд о расторжении брака с Бакальчуком.
Фото на обложке: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket /
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