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Wildberries снимает ограничение на вывод средств продавцов, причастных к «серым» схемам

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Wildberries отменил ограничения вывода средств продавцов. Ранее маркетплейс вводил запрет для партнеров, которые использовали серые схемы продвижения и получали необоснованную, по мнению компании, выгоду. Ограничение снимут в течение ближайших суток.

Wildberries снимает ограничение на вывод средств продавцов, причастных к «серым» схемам

Тем не менее, маркетплейс объявил о планах предъявить официальные претензии тем, кто незаконно использовал информационные ресурсы компании.

Ранее 11 мая маркетплейс заявил, что раскрыл нелегальные методы продвижения через внешние сервисы. Ущерб от таких схем Wildberries оценил в 650 млн рублей.

В тот же день стало известно, что маркетплейс без предупреждения списал у продавцов около 2 млрд рублей за оказание «рекламных услуг». К вечеру в офисе компании в Москве собрались продавцы, торгующие на площадке, и устроили митинг. По их словам, средства списали за рекламу, которую они не заказывали.

В конце мая маркетплейс отчитался о проведенной проверке, по данным площадки, 60% подозреваемых в нелегальных схемах продавцов оказались причастны к этому процессу. 

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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