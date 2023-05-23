Wildberries подтвердил причастность 60% продавцов к «серым» схемам продвижения

Wildberries завершил проверку 60% из 300 продавцов, которые подозреваются в использовании «серых» схем продвижения на платформе и установил их причастность к этому процессу, сообщил RB.RU представитель компании.

«Их причастность подтверждена, но сумма ущерба является невысокой, поэтому приняли решение "разморозить" их баланс, возобновить сотрудничество и предупредили о недопустимости использования подобных схем в будущем», — пояснили в пресс-службе маркетплейса.

При этом баланс около 40% продавцов пока еще «заморожен» на период проведения проверки правоохранительными органами. Сообщается, что проверка была продлена до 10 июня.

Ранее Wildberries, как сообщалось, раскрыл нелегальную схему продвижения товаров на площадке через Telegram. По заявлениям маркетплейса, продавцы настраивали рекламные кампании на платформе, но не платили за них. По подсчетам компании, к такому методу продвижения прибегли порядка 300 человек.

11 мая продавцы Wildberries устроили митинг из-за списания миллионов рублей за «рекламные услуги». Позднее адвокат поставщиков маркетплейса сообщила, что Wildberries ночью 11 мая списал у продавцов около 2 млрд рублей за «рекламные услуги».

Wildberries 12 мая сообщил, что договорился с продавцами и приостановил начисления за рекламу на время следственных действий.

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