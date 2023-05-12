Wildberries приостановил начисления за рекламу на время следственных действий

Wildberries сумел договориться с недовольными продавцами, которые пришли накануне пришли в офис компании, и приостановил начисления за рекламу на время следственных действий. Об этом сообщает агентство «Прайм».
«Достигли договоренности с продавцами, которые пришли к нам в офис: приостановили начисления за рекламу на время проведения следственных действий сотрудниками полиции», — цитирует агентство заявление пресс-службы.
При этом представитель маркетплейса уточнил, что большая часть продавцов подтвердила использование «серых» схем продвижения и заявила о готовности сотрудничать с полицией.
- Вечером 11 мая продавцы на маркетплейсе Wildberries устроили митинг из-за списания миллионов рублей за «рекламные услуги». По утверждению продавцов, они не заказывали услуги продвижения на площадке. Митинг продолжался несколько часов.
- Позднее адвокат поставщиков маркетплейса сообщила, что Wildberries ночью 11 мая списал у продавцов около 2 млрд рублей за «рекламные услуги».
- Сам Wildberries, как сообщалось ранее, раскрыл нелегальную схему продвижения товаров на площадке через Telegram. По заявлениям маркетплейса, продавцы настраивали рекламные кампании на платформе, но не платили за них. По подсчетам компании, к такому методу продвижения прибегли порядка 300 человек.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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