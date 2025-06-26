Wildberries запускает ИИ-ассистента. Теперь покупки — с подсказкой
Компания Wildberries анонсировала тестирование интеллектуального ассистента, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Информация об этом появилась на официальном канале компании.
- Новости
Новый функционал уже доступен ограниченному кругу пользователей в мобильном приложении маркетплейса. Далее возможность его использования должны распространить на всех покупателей.
Среди возможностей умного помощника: мгновенный поиск товаров по запросам, подбор подарков с учетом интересов получателя, сравнение аналогичных товаров с фильтрацией по цене и характеристикам, персонализированные рекомендации на основе покупок
В будущем система будет совершенствоваться — появится распознавание товаров по фотографиям, более точный анализ предпочтений пользователей и прогнозная система рекомендаций. Новый помощник должен существенно упростить процесс выбора и покупки товаров, сделав его более персонализированным и удобным для пользователей.
- Этот шаг соответствует общей цифровой стратегии Wildberries. Ранее компания уже внедрила ИИ-редактор для обработки фотографий товаров и начала тестирование нейросети для автоматического анализа покупательских отзывов.
Фото на обложке: Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Подбор и адаптация сотрудников»
- 1 Доставляешь быстрее — платишь меньше: Wildberries понижает комиссию для продавцов Комиссия может снизиться на 1-2% 24 июня 14:07
- 2 Wildberries готовится к запуску собственного виртуального мобильного оператора Наиболее вероятным партнером называется Т2 23 июня 10:27
- 3 Wildberries откроет доступ к сервису самовывоза для всех российских продавцов Включая представителей малых городов 17 июня 12:00
- 4 Ozon опередил Wildberries по лояльности покупателей А также репутации работодателя 16 июня 12:55