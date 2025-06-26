Wildberries запускает ИИ-ассистента. Теперь покупки — с подсказкой

Компания Wildberries анонсировала тестирование интеллектуального ассистента, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Информация об этом появилась на официальном канале компании.

Новый функционал уже доступен ограниченному кругу пользователей в мобильном приложении маркетплейса. Далее возможность его использования должны распространить на всех покупателей.

Среди возможностей умного помощника: мгновенный поиск товаров по запросам, подбор подарков с учетом интересов получателя, сравнение аналогичных товаров с фильтрацией по цене и характеристикам, персонализированные рекомендации на основе покупок

В будущем система будет совершенствоваться — появится распознавание товаров по фотографиям, более точный анализ предпочтений пользователей и прогнозная система рекомендаций. Новый помощник должен существенно упростить процесс выбора и покупки товаров, сделав его более персонализированным и удобным для пользователей.

Этот шаг соответствует общей цифровой стратегии Wildberries. Ранее компания уже внедрила ИИ-редактор для обработки фотографий товаров и начала тестирование нейросети для автоматического анализа покупательских отзывов.