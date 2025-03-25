Wildberries обновил ИИ-фоторедактор
В ИИ-фоторедакторе Wildberries, который используется для дизайна карточек товаров, появились новые функции, рассказали Русбейс в пресс-службе маркетплейса. Сервисом можно воспользоваться в режиме редактирования карточек на портале «WB партнеры».
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Что изменилось? Например, продавцы теперь могут создавать коллажи из фото — в одной композиции можно разместить от двух до 10 изображений. Также селлеры могут настраивать шрифт, размер, стиль и цвет текста, выбирать заливку. Все палитры и шрифты разработаны с учетом дизайна сайта Wildberries, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в фоторедакторе теперь выделяются специальные зоны на изображении, где рекомендуется размещать текст и другие элементы. Это поможет избежать перекрытия маркетинговыми отметками, которые может добавлять сам маркетплейс, рассказали в компании.
Как воспользоваться? Там отметили, что воспользоваться фоторедактором можно в режиме редактирования карточек товаров на портале «WB партнеры».
- Фоторедактор на базе искусственного интеллекта был запущен в тестовом режиме в марте 2024 года. Изначально сервис мог улучшить общее качество изображения и заменить на нем фон.
- В ноябре Wildberries запустил сервис «Виртуальная фотостудия» на базе генеративных нейросетей. Инструмент позволяет продавцам создавать фото своей одежды на виртуальных моделях, не прибегая к фотосессиям.
Фото на обложке: Mitriakova Valeriia / Shutterstock / FOTODOM
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