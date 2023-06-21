ЦБ в 1,5 раза увеличит выпуск инвестмонет из серебра и золота

Центральный банк России в 2023 году намерен увеличить в 1,5 раза выпуск инвестиционных монет из серебра и золота. В прошлом году их тираж составлял 905 тыс. штук, то в этом — до 1,45 млн штук.
Регулятор выпустит шесть видов инвестмонет — «Золотой червонец» и «Георгий Победоносец» различного номинала. В банках подтвердили, что интерес к этому инструменту сбережений есть, узнали «Известия».
По данным издания, цены на монеты начинаются от 2,9 тыс. рублей и доходят до 194 тыс. за штуку.
Снижение стоимости рубля и невозможность открытия вкладов в долларах и евро делает инвестиционное золото более привлекательным активом для населения, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
- В январе 2023 ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью монет. Механизм запускается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные. Бороться с такой схемой можно с помощью обязательных проверок приобретателей и продавцов монет со стороны банков.
Фото на обложке: Unsplash
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