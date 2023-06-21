Центральный банк России в 2023 году намерен увеличить в 1,5 раза выпуск инвестиционных монет из серебра и золота. В прошлом году их тираж составлял 905 тыс. штук, то в этом — до 1,45 млн штук.

ЦБ в 1,5 раза увеличит выпуск инвестмонет из серебра и золота