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ЦБ в 1,5 раза увеличит выпуск инвестмонет из серебра и золота

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Центральный банк России в 2023 году намерен увеличить в 1,5 раза выпуск инвестиционных монет из серебра и золота. В прошлом году их тираж составлял 905 тыс. штук, то в этом — до 1,45 млн штук.

ЦБ в 1,5 раза увеличит выпуск инвестмонет из серебра и золота

Регулятор выпустит шесть видов инвестмонет — «Золотой червонец» и «Георгий Победоносец» различного номинала. В банках подтвердили, что интерес к этому инструменту сбережений есть, узнали «Известия».

По данным издания, цены на монеты начинаются от 2,9 тыс. рублей и доходят до 194 тыс. за штуку. 

Снижение стоимости рубля и невозможность открытия вкладов в долларах и евро делает инвестиционное золото более привлекательным активом для населения, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

  • В январе 2023 ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью монет. Механизм запускается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные. Бороться с такой схемой можно с помощью обязательных проверок приобретателей и продавцов монет со стороны банков. 

Фото на обложке: Unsplash

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