ЦБ сообщил о схеме отмывания денег с помощью монет

Банк России выявил схему отмывания денег с помощью монет. Механизм запускается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные.

Весь объем обналичивания по этой схеме неизвесен, но такие операции по большей части проводятся в размере 10-25 млн рублей каждая, узнал РБК.

Этот механизм является крайне невыгодным в краткосрочной перспективе, так как у таких сделок имеется рисковый характер, отметил адвокат коллегии Pen & Paper Алена Гришкова.

Во-первых, банки могут предложить их обратный выкуп по ценам, устанавливаемым кредитной организацией самостоятельно, исходя в основном из стоимости драгметалла на момент выкупа, то есть монеты — финансово нестабильный инструмент. Во-вторых, если человек владел монетой менее трех лет, то при продаже он должен будет заплатить еще и 13% НДФЛ с разницы между первоначальной и последней ценой монеты.

К тому же, чтобы обналичить большой объем, нужны или очень редкие и дорогие инвестиционные монеты, или большой объем относительно недорогих. Если желающий обналичить принесет в банк инвестиционные монеты на несколько миллиардов рублей, то банк может просто отказаться от заключения сделки, так как ему такой объем просто не нужен, заключил глава экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Бороться с такой схемой можно с помощью обязательных проверок приобретателей и продавцов монет со стороны банков. Для этого нужно «требовать от продавцов монет предоставить всю цепочку сделок по переходу права собственности на монеты», полагают эксперты.

ЦБ прешил в 2023 году отменить часть мер поддержки, которые предоставлял банкам на фоне волатильности финансового и валютного рынков в ушедшем 2022 году. Считается, что кредитные организации уже в состоянии справиться с волнениями рынков самостоятельно.

Кроме того, регулятор заявил, что в этом году российские банки снова начнут раскрывать финансовую отчетность, но будут делать это в ограниченном формате.

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