Wildberries начал тестировать беспилотные грузовики в распределительном центре в Подмосковье

Wildberries начал тестировать беспилотные электрогрузовики в распределительном центре в Московской области.
Перевозки такими машинами запустили в Электростали, маршрут следования определяет инженер-оператор. В период тестирования машины ездят на расстояния 2,5 км.
Как пояснили в компании, на первом этапе использование беспилотных грузовиков может повысить скорость перемещения товаров на складе в два раза. В будущем это сократит строки доставки клиентам.
Сейчас такой электрогрузовик перевозит свыше 50 тыс. единиц различной продукции, в том числе, крупногабаритные товары. Машина может транспортировать две тонны груза.
Когда завершится тестирования, эту практику могут распространить на перевозки грузов между несколькими логистическими центрами компании. Также Wildberries изучает возможность выхода на магистральные беспилотные перевозки.
В июне на федеральной трассе М-11 запустили движение первых беспилотных грузовиков «КАМАЗ».
Фото на обложке: Andrey Sayfutdinov /
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