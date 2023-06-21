В «Яндекс.Карты» добавили маршруты водного транспорта в Москве

«Яндекс.Карты» начали показывать маршруты водного транспорта в Москве. В приложении появился первый маршрут от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы». Сервис будет учитывать новый потенциальный путь при построении любых маршрутов.
Накануне в столице запустили первый маршрут речных электротрамваев, курсирующих по Москве-реке. Путь от Киевского вокзала до «Сердца столицы» в районе Шелепихинской набережной занимает 6,5 км.
В «Яндекс.Картах» отображается расписание и прогноз прибытия водного транспорта. Чтобы получить сведения, нужно нажать на причал и задать в поиске номер маршрута.
Кроме того, приложение учитывает движение водного транспорта при построении любых других маршрутов.
Ранее «Яндекс.Карты» улучшили определение местоположение без использования GPS.
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