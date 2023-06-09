«Яндекс.Карты» улучшили определение геопозиции без GPS

«Яндекс» оптимизирует определение геопозиции в своих сервисах без участия GPS. Для улучшения работы используется Wi-Fi и Bluetooth, пишет издания Rozetked.

Некоторые пользователи получают уведомления в «Яндекс.Картах», где предлагается обновить приложение карт и «Навигатор». Также рекомендуется включить Wi-Fi и Bluetooth. Такие сообщения поступили и водителям такси.

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили работы по улучшению определения местоположения. Как пишет издание, приложения «Яндекса», вероятно, могут измерять мощность сигнала от ближайших точек Wi-Fi, Bluetooth и вышек сотовой связи. Это позволяет установить примерную геопозицию устройства.

Перебои в определении геопозиции в Москве начались в мае после инцидента с БПЛА на Красной площади. Из-за сбоев в работе сервисов такси и каршерингов начались проблемы. У некоторых пассажиров и водителей некорректно отображается точка посадки. Тогда в «Яндекс.Такси» стали дополнительно уточнять у пассажиров адрес подачи машины.

Фото на обложке: rozetked