Онлайн-запись к бьюти-мастерам на «Авито», фитнес-клубы нарастили клиентов: главное 22 июня

Карина Пардаева
Онлайн-запись к бьюти-мастерам на «Авито Услуги», предзаказ премиальной бытовой техники в «М.Видео-Эльдорадо», продукты «Вкусвилла» начали продаваться в отделениях «Почты России» и другие новости 22 июня.
Онлайн-запись к бьюти-мастерам на «Авито», фитнес-клубы нарастили клиентов: главное 22 июняКарина Пардаева
Бизнес
- Книжная сеть «Читай-город» планирует до конца 2023 года открыть дополнительно 20-30 точек, причем за пределами крупнейших городов, узнал «Коммерсантъ».
- Продукты «Вкусвилла» начали продаваться в отделениях «Почты России». Первые стеллажи с бакалеей, снеками, кондитерскими изделиями и соками под брендом сети появились в 30 почтовых отделениях в Москве.
- Количество гостей в российских ресторанах за последний год выросло, одни заведения фиксируют двойной рост, в том числе за счет гостей из Китая, другие отмечают увеличение на 5-15% на фоне перехода от онлайн-заказов к личному посещению, пишут РИА Новости.
- Владелец Forbes Магомед Мусаев перезапустил российскую версию журнала Harvard Business Review под новым брендом «Большие идеи». 50% издающего проект ООО «Бизнес Инсайт Медиа» он передаст двум новым партнерам — совладельцу агентства Fanatic Антону Аверьянову, а также Евгению Давыдову, совладельцу агентства Setters и издания Setters Media, узнал РБК.
- «М.Видео-Эльдорадо» запустил сервис по персональному подбору и доставке под заказ премиальной и люксовой бытовой техники. Среди марок — Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid и другие.
- Развитие новых форматов, скидки и сохраняющаяся популярность спортивных занятий помогли фитнес-клубам нарастить общее число клиентов на 5% к допандемийному уровню, сообщает «Ъ».
Технологии и сервисы
- На «Авито Услуги» появилась функция онлайн-записи к бьюти-мастерам. Инструмент поможет специалистам автоматизировать запись клиентов и упростить рабочие процессы, а клиентам — выбирать подходящее время в календаре мастера.
Фото на обложке: marinafrost /
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