Онлайн-запись к бьюти-мастерам на «Авито Услуги», предзаказ премиальной бытовой техники в «М.Видео-Эльдорадо», продукты «Вкусвилла» начали продаваться в отделениях «Почты России» и другие новости 22 июня.

Онлайн-запись к бьюти-мастерам на «Авито», фитнес-клубы нарастили клиентов: главное 22 июня