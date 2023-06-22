Продукты «Вкусвилла» начали продаваться в отделениях «Почты России». Первые стеллажи с бакалеей, снеками, кондитерскими изделиями и соками под брендом сети появились в 30 почтовых отделениях в Москве.

Пилотный проект в Москве продлится не менее трех месяцев. Затем его могут масштабировать на Санкт-Петербург и другие города-миллионники, сообщил «Коммерсантъ».

«Вкусвилл» за счет сотрудничества с «Почтой России» может расширить сеть продаж без дополнительных затрат на открытие собственных магазинов. Для этой категории товаров не нужно устанавливать дополнительное оборудование, снеки могут храниться в отделениях длительное время, отмечают эксперты.

«Вкусвилл» отказался от планов проводить IPO в 2023 году. Выход на биржу остается одним из возможных вариантов развития компании. Впервые о планах «Вкусвилла» провести IPO стало известно еще в 2019 году. Компания вела переговоры с потенциальными инвесторами, на которых обсуждалась возможность выхода на биржу.

Фото на обложке: «Вкусвилл»