«ВкусВилл» отказался от планов проводить IPO в 2023 году. Выход на биржу остается одним из возможных вариантов развития компании, пояснили в пресс-службе, но в текущем году «таких планов нет».
Сеть магазинов розничной торговли «ВкусВилл» не будет проводить первое публичное размещение акций на бирже (IPO) в 2023 году, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. «В этом году таких планов нет», подчеркнули там.
«Наша позиция в этом вопросе не изменилась, это [IPO] один из возможных вариантов развития компании», – рассказали в пресс-службе «ВкусВилла».
Впервые о планах «ВкусВилла» провести IPO стало известно еще в 2019 году. Компания вела переговоры с потенциальными инвесторами, на которых обсуждалась возможность выхода на биржу.
В сентябре 2021 года The Wall Street Journal сообщала о планах «ВкусВилла» провести IPO в США на бирже Nasdaq до конца года или в начале 2022 года с оценкой в $3-5 млрд.
В ноябре того же года основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко заявил, что компания рассматривает привлечение в капитал стратегического инвестора вместо выхода на биржу.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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