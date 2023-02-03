«ВкусВилл» отказался от планов проводить IPO в 2023 году

«ВкусВилл» отказался от планов проводить IPO в 2023 году. Выход на биржу остается одним из возможных вариантов развития компании, пояснили в пресс-службе, но в текущем году «таких планов нет».

Сеть магазинов розничной торговли «ВкусВилл» не будет проводить первое публичное размещение акций на бирже (IPO) в 2023 году, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. «В этом году таких планов нет», подчеркнули там.

«Наша позиция в этом вопросе не изменилась, это [IPO] один из возможных вариантов развития компании», – рассказали в пресс-службе «ВкусВилла».

Впервые о планах «ВкусВилла» провести IPO стало известно еще в 2019 году. Компания вела переговоры с потенциальными инвесторами, на которых обсуждалась возможность выхода на биржу.

В сентябре 2021 года The Wall Street Journal сообщала о планах «ВкусВилла» провести IPO в США на бирже Nasdaq до конца года или в начале 2022 года с оценкой в $3-5 млрд.

В ноябре того же года основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко заявил, что компания рассматривает привлечение в капитал стратегического инвестора вместо выхода на биржу.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock