«Вкусвилл» рассматривает возможность привлечения стратегического инвестора вместо IPO

О возможном отказе от IPO «Вкусвилла» РБК сообщил основатель компании Андрей Кривенко. Как он пояснил, четкого решения о формате возможной сделки компания еще не приняла. «Мы рассматриваем все варианты развития компании, это может быть и стратегический инвестор», — отметил Кривенко.

По мнению основателя «Вкусвилла», публичный статус даст возможность компании при необходимости обходиться и дальше без значительных заемных средств. В целом же приобретение такого статуса, как считает Кривенко, — это «высшая лига бизнеса». Требования к компании в ходе подготовки к IPO Кривенко назвал «вакциной от ошибок».

О планах ритейлера провести первичное размещение акций стало известно в сентябре 2021 года. Компания подтвердила свое намерение выйти на биржу в проспекте к выпуску ценных бумаг. Сроки сделки и ее объем «Вкусвилл» не раскрывал, однако в документе говорилось, что основной владелец головной компании «Вкусвилл» в ходе IPO может продать до 20 млн акций ретейлера (10% от существующего капитала).

«Вкусвилл» готовился провести IPO на NASDAQ и Московской бирже. Сообщалось, что оценка компании может составить от $3 до $5 млрд/

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