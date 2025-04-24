«Вкусвилл» и сооснователь Lamoda открыли в Дубае магазин Roots

Первый Roots с концепцией, похожей на «Вкусвилл», и интернет-магазин с сервисом доставки появился на «Яндекс картах». Площадь магазина 250 кв. м, а ассортимент насчитывает 1500 наименований. В магазине работает кафе и мясная лавка.

В магазине представлены товары под собственной торговой маркой (СТМ) goRoots, а также под брендами VkusVill и «Вкусвилл». В Roots поставляются продукты от производителей-партнеров «Вкусвилла», разработанные по принципу «честных и чистых составов».

Магазином и доставкой управляет сооснователь интернет-магазина Lamoda Флориан Янсен, подсказали изданию источники. В своем аккаунте в социальной сети Янсен называет себя основателем Roots — совместного предприятия «с ведущим продуктовым омниканальным ритейлером из СНГ, который осваивает рынок Персидского залива». В разговоре с Shopper’s Янсен сообщил, что он основатель Roots, а «Вкусвилл» — «стратегический поставщик». В планах предпринимателя открыть магазины Roots в других городах ОАЭ и странах Персидского залива.

По оценкам основателя Infoline Ивана Федякова, формат магазина будет интересен как растущей русскоязычной аудитории, численность которой в стране уже превышает миллион человек, так и всем жителям Дубая.

«Вкусвилл» (принадлежит российскому бизнесмену Андрею Кривенко) уже несколько лет осваивает рынок ОАЭ. В 2023 году компания продавала товары онлайн через местный сервис YallaMarket. В марте 2025 года основатель компании Леонид Довбенко объявил о закрытии этого сервиса.

Фото на обложке: «Яндекс.Карты»