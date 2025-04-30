«Вкусвилл» снизил количество магазинов на 10,5%

В первом квартале 2025 года сеть «Вкусвилл» сократила количество своих торговых точек на 10,5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.

Это является самым высоким показателем среди крупных ритейлеров, обратило внимание издание. Так, «Светофор», в котором Роспотребнадзор провел череду громких проверок, за тот же период уменьшил свои площади лишь на 2,6%.

Стратегия компании. «Вкусвилл» закрыл 238 магазинов, что обозначает значительный поворот в стратегии компании. По информации пресс-службы «Вкусвилл», закрытие нерентабельных магазинов является частью стандартной практики компании. Для сравнения, в первом квартале 2024 года сеть открыла 123 новых магазина, увеличив свои торговые площади на 6,8%. Всего в прошлом году «Вкусвилл» смог открыть более 500 новых точек по всей стране.

Переориентация на онлайн. Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская отметила, что «Вкусвилл» теперь больше ориентируется на развитие онлайн-продаж, которые составляют около половины совокупных продаж сети. В свете этого необходимость в увеличении офлайн-магазинов падает. В ответ на изменения в потребительском спросе, количество дарксторов — специальных точек для онлайн-обслуживания — за первые три месяца 2025 года возросло на 5,5%, достигнув 230, следует из данных Infoline.



Оборот ритейлера «Вкусвилл» вырос по итогам первого полугодия 2024 года на 33% и достиг 183 млрд рублей. Сеть увеличила темпы роста на 13%.

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