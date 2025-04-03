«Едим дома» Юлии Высоцкой запустит сервис планирования питания по подписке

Кулинарный проект телеведущей Юлии Высоцкой «Едим дома» весной запустит сервис по планированию питания, который будет собирать рацион на неделю из рецептов проекта. После составления меню продукты для него можно будет заказать через ритейлера-партнера, первым из которых станет «Вкусвилл», рассказала Shopper’s гендиректор «Едим дома» Юлия Шакирова.

Название сервиса пока не раскрывается, но известно, что у него будут сайт и приложение. Шакирова отметила, что в разработке алгоритма для планирования питания участвовали нутрициологи. По ее словам, сервис также будет учитывать вкусовые предпочтения, переносимость продуктов и диеты.

Работать сервис будет по подписке — на старте ее стоимость может составить около 1 тыс. рублей, но постепенно, говорит Шакирова, будет повышаться до 2 тыс. рублей.

Условия партнерства со «Вкусвиллом». «Вкусвилл» будет платить «Едим дома» комиссию с заказов. За счет этого ритейлер сможет нарастить средний чек, уточнила Шакирова. В дальнейшем сервис подключит и других партнеров, но каких именно, она не уточнила. Во «Вкусвилле» на запрос Shopper’s не ответили.

При этом «Вкусвилл» уже сотрудничает с «Едим дома» — на сайте проекта можно заказать продукты для его рецептов и оформить доставку из магазина ритейлера. У «Вкусвилла» также есть свой сервис по доставке готовых блюд, который на основе диет и индивидуальных предпочтений подбирает меню на неделю.

Высоцкая запустила сайт «Едим дома» в 2012 году. На нем публикуются рецепты от телеведущей, а также от пользователей. В 2024 году выручка ООО «Едимдома.ру» составила 104 млн рублей (+6% год к году), чистая прибыль — 6,5 млн рублей.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM