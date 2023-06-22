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Дорогую бытовую технику стали ввозить в Россию под заказ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«М.Видео-Эльдорадо» запустил сервис по персональному подбору и доставке под заказ премиальной и люксовой бытовой техники. Среди марок — Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid и другие.

Дорогую бытовую технику стали ввозить в Россию под заказ

Цены на такую технику начинаются от 100 тыс. рублей. Многиетовары этой категории доступны под заказа в течение одной-двух недель. Время получения обговаривается отдельно, узнали «Известия».

По данным компании, почти 50% покупателей не желает покупать гаджеты хуже прежних по качеству и техническим характеристикам, при покупке покупатели также обращают внимание на дизайн.

Загрузить дополнительный девайс в контейнер для импортера не проблема, а держать склад с премиальной техникой в России сейчас невыгодно из-за небольшого спроса и непредсказуемости, говорят аналитики.

  • К марту 2023 года на российских складах образовался профицит бытовой техники. В 2022 году из-за санкций и опасений прекращения поставок в стране резко вырос спрос на такие товары. В результате, на складах хранятся большие партии техники.

Фото на обложке: Unsplash

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