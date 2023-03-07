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В России на складах образовался профицит бытовой техники

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России образовался профицит бытовой техники, выяснил «Коммерсантъ». В 2022 году из-за санкций и опасений прекращения поставок в стране резко вырос спрос на такие товары. В результате, на складах хранятся большие партии техники.

В России на складах образовался профицит бытовой техники

Преимущественно это товары отечественных брендов, произведенные на китайских предприятиях, уточняет собеседник издания. По его словам, российские компании допускали, что партнеры из КНР не смогут продолжать с ними сотрудничество, поэтому заказывали сразу крупные партии.

Как отмечает глава представительства Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин, техника, заказанная в 2022 году, начала поступать на склады только сейчас. В результате, образовался профицит.

Еще один источник издания пояснил, что на ситуацию повлиял отказ перевозчика Maersk работать в РФ. Партии, которые были оформлены еще летом, доехали в страну только к январю. 

При этом в «Марвел-Дистрибуции» считают, что скопление техники на складах вызвано, прежде всего, снижением спроса. А коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, в свою очередь, утверждает, что предприятия из Турции и Китая не успевают обеспечить большой объем заказов, поэтому по ряду брендов, напротив, наблюдается дефицит.

Однако в крупных сетях не отмечают переизбытка техники на складах. В «Ситилинке» и «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что запасы товаров оптимальны.

По данным генерального директора производителя Kuppersberg Дмитрия Шишкина, в минувшем году рынок бытовой техники в России сократился на 30% во внутреннем выражении. Прогнозы на текущий год связаны с дальнейшим падением.

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Однако, по мнению Шишкина, существенных изменений ценовой политики можно не ожидать. Участники рынка не станут повышать спрос через снижение цен.

На фоне западных санкций и переориентирование российского рынка в страну продолжают заходить новые бренды. Накануне начались продажи китайской бытовой техники ChiQ.

Фото на обложке: Jurgen Ziewe / Shutterstock

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