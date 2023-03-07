В России на складах образовался профицит бытовой техники

В России образовался профицит бытовой техники, выяснил «Коммерсантъ». В 2022 году из-за санкций и опасений прекращения поставок в стране резко вырос спрос на такие товары. В результате, на складах хранятся большие партии техники.

Преимущественно это товары отечественных брендов, произведенные на китайских предприятиях, уточняет собеседник издания. По его словам, российские компании допускали, что партнеры из КНР не смогут продолжать с ними сотрудничество, поэтому заказывали сразу крупные партии.

Как отмечает глава представительства Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин, техника, заказанная в 2022 году, начала поступать на склады только сейчас. В результате, образовался профицит.

Еще один источник издания пояснил, что на ситуацию повлиял отказ перевозчика Maersk работать в РФ. Партии, которые были оформлены еще летом, доехали в страну только к январю.

При этом в «Марвел-Дистрибуции» считают, что скопление техники на складах вызвано, прежде всего, снижением спроса. А коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, в свою очередь, утверждает, что предприятия из Турции и Китая не успевают обеспечить большой объем заказов, поэтому по ряду брендов, напротив, наблюдается дефицит.

Однако в крупных сетях не отмечают переизбытка техники на складах. В «Ситилинке» и «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что запасы товаров оптимальны.

По данным генерального директора производителя Kuppersberg Дмитрия Шишкина, в минувшем году рынок бытовой техники в России сократился на 30% во внутреннем выражении. Прогнозы на текущий год связаны с дальнейшим падением.

Однако, по мнению Шишкина, существенных изменений ценовой политики можно не ожидать. Участники рынка не станут повышать спрос через снижение цен.

На фоне западных санкций и переориентирование российского рынка в страну продолжают заходить новые бренды. Накануне начались продажи китайской бытовой техники ChiQ.

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