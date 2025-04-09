Воронежский завод «Квант» остановил производство российских телевизоров

Гендиректор ООО «Квант» Михаил Етонов в письме участникам рынка от 17 марта сообщил, что завод остановил выпуск телевизоров бренда Irbis с диагоналями от 32 до 65 дюймов. С письмом ознакомился «Коммерсантъ». Воронежский «Квант» был единственным в России производителем телевизоров, включенных в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

В сообщении говорится, что возобновление производства во втором и третьем кварталах 2025 года не планируется. Источники издания связывают это решение с низким спросом на реестровую продукцию и сложностями в оформлении документов для включения в реестр Минпромторга.

Мнение экспертов. Лариса Сенина, директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции», подтвердила, что «Квант» был единственным производителем реестровых телевизоров. По ее словам, продукция завода занимала 10–15% рынка, но сейчас госкомпании рассматривают китайские бренды как альтернативу.

Владислав Бородин, директор департамента бытовой электроники OCS, отметил, что телевизоры Irbis не пользуются спросом у розничных покупателей из-за высокой цены. «Объема продаж в бизнес-сегменте, скорее всего, оказалось недостаточно, чтобы производство было экономически целесообразным», — подчеркнул он.

Сейчас на российском рынке представлено около 70 брендов телевизоров, преимущественно иностранных. Южнокорейские компании LG и Samsung могут вернуться на рынок, что усилит конкуренцию. Об этом в марте сообщила газета The Korea Times. Разговоры о возобновлении их деятельности в России начались на фоне переговоров о мирном урегулировании военного конфликта на Украине.

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