Спортивные дроны предложили приравнять к инвентарю, «дипфейк» определят законодательно, каждый второй россиянин мечтает открыть свой бизнес и другие новости к утру 23 июня.

«Дипфейк» определят законодательно, каждый второй россиянин мечтает открыть свой бизнес: главное 23 июня