«Дипфейк» определят законодательно, каждый второй россиянин мечтает открыть свой бизнес: главное 23 июня

Карина Пардаева
Спортивные дроны предложили приравнять к инвентарю, «дипфейк» определят законодательно, каждый второй россиянин мечтает открыть свой бизнес и другие новости к утру 23 июня.
«Дипфейк» определят законодательно, каждый второй россиянин мечтает открыть свой бизнес: главное 23 июняКарина Пардаева
Россия
- Всероссийская лига дронов (RDR) обратилась в Минтрас с просьбой приравнять спортивные дроны, которые используются на различных соревнованиях по запуску таких гаджетов, к инвентарю и освободить их регистрации в Росавиации.
- В российском правовом поле появится официальное понятие «дипфейк». Законопроект об этом планируют внести в нижнюю палату в осеннюю сессию, сообщили «Известия».
Финансы
- Новые владельцы активов уходящих зарубежных компаний, купившие их с дисконтом, должны будут размещать 20% приобретенных акций на бирже.
Бизнес
- Каждый второй россиянин (48%) хотел бы открыть свой бизнес в ближайшие пять лет. Чаще об этом мечтают жители Казани, Екатеринбурга и Омска.
- «Детский мир», выкупивший российский бизнес финского бренда детской одежды Reima, будет развивать на этой базе магазины под вывеской Lassie, выяснил «Коммерсантъ».
- В РФ предлагают запретить цветные пластиковые бутылки. Почему ограничение может коснуться именно этой тары уже в 2024 году, пишут «Известия».
Фото на обложке: Nattakorn_Maneerat /
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