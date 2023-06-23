Бизнес настроен скептически: эксперты оценили возможные риски введения шестидневки

По данным сервиса «Авито Работа», две трети россиян (64%) готовы перейти на шестидневную рабочую неделю при условии повышения зарплаты. Для 29% опрошенных достаточно прибавки на 10-30%, еще 35% согласятся на шестидневку при повышении оклада на 30-50%. RB.RU поинтересовался у бизнес-сообщества, нужны ли бизнесу сегодня такие меры.

Идею закрепить в Трудовом кодексе шестидневную рабочую неделю предложила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». «Бизнес-патриоты» утверждают, что увеличение рабочих часов граждан поможет в условиях санкций реализовать задачи, обозначенные президентом. Минтруд идею не поддержал, указав, что законодательство и так достаточно гибкое и стороны могут сами формировать рабочий график.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда, соучредитель SRG Виталий Федин отмечает, что введение обязательной шестидневки противоречило бы, в первую очередь, Конституции РФ, которая устанавливает право каждого гражданина на труд и отдых. Пятидневная рабочая неделя, по мнению эксперта, уже закрепилась как наиболее оптимальный формат.

Переход на шестидневку повлечет ухудшение условий труда, а значит приведет к рискам для здоровья работников и снижению качества жизни населения в целом.

«Вместо увеличения продолжительности рабочей недели российскому бизнесу необходимо больше внимания уделять развитию человеческого капитала», — говорит Федин.

Именно доверие и вовлеченность сотрудников способны обеспечить соответствие ценностей работников ценностям и идеям компании, добавляет специалист.

С таким взглядом на тему шестидневки солидарны не все. В «Авито Работе» отмечают, что увеличение рабочей недели на один день не обязательно означает повышение нагрузки на сотрудников. По словам управляющего директора платформы Артем Кумпеля, благодаря шестидневке можно сократить обычный рабочий день. К рискам таких изменений специалист относит усложнение работы бизнеса из-за несоответствия нового графика с занятостью партнеров компании, которые могут сохранить традиционный пятидневный режим.

Кто чаще всего перерабатывает

По данным «Авито Работы», сотрудники сферы здравоохранения нередко сталкиваются с переработками. Также сверхурочно зачастую трудятся представители финансового сектора и IT.

В банке для предпринимателей и предприятий «Точка» рассказали, что работники организации успевают выполнить все или большую часть задач за пять дней. Вызывать работников в выходной нет необходимости.

По словам HR-бизнес-партнера «Точки» Эльвиры Фарвазовой, для повышения эффективности бизнеса следует не увеличивать нагрузку на коллектив, а улучшать подход к рабочему процессу.

«Я считаю, что важно работать не больше, а иначе. Перестраивайте процессы, меняйте и улучшайте подходы, внедряйте автоматизацию — и тогда вам не придется увеличивать количество рабочих часов», — объясняет специалист.

Она подчеркнула, что для сохранения высокого качества работы необходим work-life-balance. Принципиально важно, чтобы у сотрудников были полноценные выходные дни, когда они могут полностью отвлечься от рабочих задач. Сейчас в «Точке» работает более 3500 человек, но усовершенствование внутренних процессов и повышение автоматизации позволяют избежать перегрузки всех членов команды.

В целом компания предоставляет коллективу гибкий график, при котором акцент делается на результат, а не на количество проведенных на рабочем месте часов.

Схожего подхода придерживаются в онлайн-школе по изучению английского языка Skyeng. Head of Employee Relations Skyeng Анастасия Юрчихина отмечает, что концепция шестидневки компании не близка. По ее словам, эффективность сотрудников зависит, прежде всего, от их вовлеченности в процесс. Именно вовлеченные специалисты наиболее ответственно подходят к своим задачам.

«На самом деле шестидневка может снизить продуктивность — сотрудники вряд ли будут брать новый функционал, а скорее станут планировать текущие задачи с учетом того, что у них теперь есть 6, а не 5 дней в неделю, что только удлинит сроки исполнения», — считает Юрчихина.

Если у членов команды будет меньше личного времени, их мотивация будет понизится, а риск выгорания, напротив, возрастет.

Руководство Skyeng может компенсировать сотрудникам некоторые переработки дополнительными выплатами, однако в компании стараются следить за нагрузкой и психологическим состоянием сотрудников.

Как действующее законодательство регулирует переработки

По словам министра труда Антона Котякова, дополнительная нагрузка должна устанавливаться в рамках персонального диалога сторон, а переработки следует оплачивать отдельно.

Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева разъяснила, какие границы существуют в этом вопросе.

На каких условиях сотруднику может быть предложено работать более 40 часов в неделю?

— Привлечение работника к сверхурочной работе допускается только с его письменного согласия (помимо исключений, связанных с устранением последствий катастроф или военным/чрезвычайным положением). Важно отметить, что продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Как оплачивается сверхурочная работа?

— Согласно ст. 152 ТК РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере. В соответствии со ст. 153 ТК РФ, работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. Чтобы сверхурочная работа была оплачена в соответствии с законом, необходимо иметь письменное подтверждение о том, что сотрудник переработал.

В целом опрошенные эксперты и участники рынка солидарны с позицией Минтруда: стороны могут составлять рабочий график индивидуально, закреплять шестидневку в Трудовом кодексе нет необходимости.

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