Минтруд не поддержал введение шестидневки в России

Минтруд не поддерживает идею ввести в России шестидневную рабочую неделю. Законодательство и так предусматривает гибкий подход к формированию рабочего графика, вносить изменения в Трудовой кодекс (ТК) нет необходимости. Об этом агентству ТАСС заявил глава ведомства Антон Котяков.

По словам министра, сотрудник и работодатель могут договориться и «миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой».

Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила в Минтруд предложение расширить пятидневку до шестидневки на законодательном уровне. В организации полагают, что такой шаг поспособствует экономическому суверенитету в условиях западных санкций.

Антон Котяков считает, что акцент следует делать на регулировании отношений работника и работодателя с точки зрения «персонального диалога». Если сотруднику предстоит работать больше установленных в ТК 40 часов в неделю, необходимо предусмотреть дополнительную оплату.

Ранее в Казахстане решили узаконить четырехдневную рабочую неделю. Соответствующие изменения внесли в Трудовой кодекс страны, они начнут действовать с июля текущего года.

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