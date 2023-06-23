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Спортивные дроны предложили приравнять к инвентарю

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Всероссийская лига дронов (RDR) обратилась в Минтрас с просьбой приравнять спортивные дроны, которые используются на различных соревнованиях по запуску таких гаджетов, к инвентарю и освободить их регистрации в Росавиации. С копией письма ознакомились «Известия».

Спортивные дроны предложили приравнять к инвентарю

Сейчас владельцы дронов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг обязаны поставить их на учет в Росавиацию. По данным ведомства на июнь, учтено уже более 82 тыс. беспилотных воздушных систем.

Гендиректор лиги Евгений Буфетчиков отмечает, что в последнее время практически невозможно проводить тренировки и соревнования. Среди препятствий — обязательная постановка беспилотников на учет и необходимое свидетельство оператора дрона, получение разрешения на работы в воздушном пространстве и согласование полетов с различными ведомствами.

Срок жизни гоночного дрона в среднем одно соревнование, поэтому ставить их на учет просто бессмысленно, считают в лиге.

  • 3 мая запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов ввели в нескольких регионах России, в частности в Москве, Петербурге, Ленинградской области. Этому предшествовал инцидент с атакой беспилотников на московский Кремль.
  • Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил ввести федеральный мораторий на запуск любых беспилотников: воздушных, наземных, водных и других. Исключение составят только запуски беспилотных аппаратов в государственных целях.

Фото на обложке: Unsplash

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