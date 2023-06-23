Новых владельцев иностранных компаний заставят размещать на бирже 20% акций

Новые владельцы активов уходящих зарубежных компаний, купившие их с дисконтом, должны будут размещать 20% приобретенных акций на бирже. Такое решение приняли комиссия и подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, рассказал «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

Власти таким образом намерены стимулировать финансовый рынок за счет создания большего количества инструментов, в том числе и для частных инвесторов. Это актуально в связи с планами запустить программу долгосрочных сбережений, которая позволит россиянам копить на будущее.

Эксперты считают, что такое решение может способствовать появлению стимулов на рынке ценных бумаг, но важно, каким будет механизм реализации и так ли много иностранных компаний покидает российский рынок насовсем.

В середине июня на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что часть активов уходящих из России иностранных компаний нужно выводить на биржу. По его президента, необходимо «раскрывать потенциал» российского фондового рынка. Он также призвал упростить переезд в РФ зарегистрированных за рубежом компаний.

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